Сергей Игнашевич о сборной России: 180 минут яркого доминирующего футбола - Советский спорт
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12 июня 2019 20:31ФутболЛипкин Антон

Сергей Игнашевич о сборной России: 180 минут яркого доминирующего футбола

Россия победила Сан-Марино и Кипр в квалификации Евро-2020.

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поздравил сборную России и тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым с победами над Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.

«180 минут яркого доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Так держать», – написал Игнашевич в инстаграме.

Напомним, 8 июня Россия победила Сан-Марино в Саранске, а накануне – Кипр в Нижнем Новгороде.

После четырех туров у России девять очков и второе место в группе I с отставанием в три очка от лидирующей Бельгии. В своих следующих матчах команда сыграет в гостях с Шотландией (6 сентября) и дома с Казахстаном (9 сентября).

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