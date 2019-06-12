«Спартак» близок к подписанию форварда «Ромы» Понсе - Советский спорт
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12 июня 2019 22:31ФутболЛипкин Антон

«Спартак» близок к подписанию форварда «Ромы» Понсе

Аргентинец провел год в аренде в АЕКе и забил 21 гол.

Форвард «Ромы» Эсекиэль Понсе близок к переходу в «Спартак», сообщает в твиттере журналист Пабло Мендоса. Сумма трансфера составит восемь миллионов евро.

22-летний Понсе принадлежит «Роме» с 2015 года после перехода из «Ньюэллс Олд Бойз», однако за основную команду «джаллоросси» аргентинец не провел ни одного матча.

В 2016 году он был отдан в аренду в «Гранаду», через год – в «Лилль», а перед началом минувшего сезона – в АЕК (Афины).

В Испании на счету Понсе два гола в 27 матчах, во Франции – три гола в 32 матчах. Наконец, в Греции он стал вторым бомбардиром чемпионата, забив 16 голов в 27 матчах. Кроме того, он сделал четыре результативные передачи. С учетом всех турниров у него 21 гол в 43 матчах.

Отметим, что контракт Понсе с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2020 года.

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