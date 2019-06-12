Два «Манчестера» поборются за Магуайра - Советский спорт
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12 июня 2019 23:13ФутболЛипкин Антон

Два «Манчестера» поборются за Магуайра

«Лестер» хочет получить за игрока сборной Англии 80 миллионов фунтов и установить трансферный рекорд для защитников.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на защитника «Лестера» Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.

«Лестер» не хотел бы продавать 26-летнего игрока обороны, однако, если переговоры все-таки начнутся, намерен установить цену за Магуайра в размере 80 миллионов фунтов. Таким образом, если трансфер состоится на этих условиях, он станет рекордным для защитников. Нынешнее достижение принадлежит «Ливерпулю», купившему Виргила ван Дейка у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает обновить состав за счет лучших молодых игроков Англии. А в «Манчестер Сити» подыскивают замену покинувшему клуб Венсану Компани.

Отметим, что Магуайр выступает за «Лестер» с лета 2017 года. За два сезона он провел за команду 76 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. В составе сборной Англии на его счету 18 матчей, один гол и одна результативная передача.

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