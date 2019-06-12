«Депортиво» выиграл у «Малаги» первый полуфинал плей-офф за выход в примеру - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 23:53ФутболЛипкин Антон

«Депортиво» выиграл у «Малаги» первый полуфинал плей-офф за выход в примеру

Во втором тайме бело-голубые забили три гола.

«Депортиво» одержал волевую победу над «Малагой» (4:2) в первом матче полуфинала плей-офф за выход в примеру на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье.

У хозяев дубль оформил Карлос Фернандес, по голу забили Педро Санчес и Борха Валье. У «Малаги» в первом тайме отличились Луис Эрнандес и Хавьер Онтиверос.

Ответный матч пройдет в Малаге 15 июня. В другом полуфинале 13 и 16 июня сыграют «Мальорка» и «Альбасете». Финальные матчи запланированы на 20 и 23 июня.

Напомним, прямой выход в примеру обеспечили себе победитель сегунды «Осасуна» и занявшая второе место «Гранада».

Сегунда
Плей-офф за выход в примеру
½ финала
1-й матч

«Депортиво» – «Малага» – 4:2 (1:2)
Голы: Фернандес, 21, с пенальти. 63. Санчес, 56. Борха Валье, 78 – Эрнандес, 18. Онтиверос, 37.

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