Сегодня Мамаев и Кокорин либо выйдут на свободу, либо сменят «Бутырку» на колонию Судебное заседание было отложено из-за того, что Татьяна Прилипко, представляющая интересы Александра Протасовицкого, не прибыла в Мосгорсуд к 11.00.

На это время было назначено начало рассмотрения апелляции на приговор Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также Протасовицкому по делу о драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Напомним, фигуранты дела ранее получили реальные сроки - полтора года колонии общего режима.

До рассмотрения апелляции все они продолжали находиться в СИЗО «Бутырка». Если жалоба будет отклонена, то им придется отправиться в колонию. Но адвокаты рассчитывали на смягчение или даже отмену приговора. В этом случае Мамаев и Кокорин могут быть выпущены на свободу.

Опоздание Прилипко отложило начало заседания на неопределенное время. Но решение будет вынесено Мосгорсудом в четверг. Таким образом, сегодня Мамаев и Кокорин либо выйдут на свободу, либо сменят «Бутырку» на колонию. В последнем случае адвокаты инициируют процедуру кассации.