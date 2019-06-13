Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно  - Советский спорт
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13 июня 2019 13:28ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно 

На заседании Мосгорсуда, где рассматривается апелляция по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла, выступил адвокат последнего Вячеслав Барик.

- Выводы суда не подтверждаются доказательствами, - отметил он. - Вспомним первый эпизод обвинения: причинение легкого вреда здоровью. Что касается Соловчука, он мог уехать, но вышел из машины и оскорбил ребят. И не стал отрицать факта оскорбления. Язык Соловчука был провокационным. Ребята стояли в обнимку, а их атаковали. Многие свидетели говорят об аморальном поведении Соловчука. Что касается причинения легкого вреда здоровью, Соловчук говорит, что удар нанес Кирилл Кокорин, но это не так. Ни одного удара Кирилла в голову Соловчука никто не засвидетельствовал. Кирилл не нанес в область лица ни одного удара. Нет ни одного синяка.

Отдельной оценки заслуживают противоречивые показания Соловчука, когда он говорил, что не узнал спортсменов, а потом сказал, что узнал.

Что касается хулиганства: суд анализировал видеозапись в «Кофемании». Видно, что все произошло спонтанно. Кирилл никакого отношения к взмаху стулом не имеет. Нельзя ответные действия квалифицировать как хулиганство.

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