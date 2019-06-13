СМИ: «Динамо» готово заплатить 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева - Советский спорт
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13 июня 2019 15:31ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Динамо» готово заплатить 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева

Александр Ташаев является воспитанником московского «Динамо».

По информации Sport24.ru, полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо».

Руководство «Динамо» заинтересовано в возвращении 24-летнего воспитанника клуба. «Динамо» предложило «Спартаку» 2 миллиона евро, но красно-белые предложение пока не рассматривали.

Напомним, что Ташаев с 2014 по 2018 год играл за «Динамо», откуда перешел в «Спартак» за 1,5 млн евро.

За «Спартак» Ташаев провел 24 матча, в которых отдал две голевые передачи. Фанаты «Динамо» считают хавбека предателем.

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