Кирилл Кокорин: Зачем нам ехать в лагеря? Что это даст?

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей! На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.

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Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

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В УЕФА не отличают Будапешт от Бухареста. Обнаружился косяк при продаже билетов Сегодня стартовала кампания по продаже билетов на Евро-2020. Наш корреспондент обнаружил ошибку на портале приема заявок.

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В НХЛ прилюдно унизили лучшего защитника Кубка Стэнли-2019 – и все молчат Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин вправляет мозги североамериканскому горе-эксперту Дону Черри.

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