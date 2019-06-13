Кирилл Кокорин: Зачем нам ехать в лагеря? Что это даст?

Кирилл Кокорин сказал следующее: «Я поддерживаю защиту. Мне интересно с точки зрения логики, как меня оправдывают по одному эпизоду, а срок при этом не снижают? И потом - зачем нам ехать в лагеря? Что это даст? Чем мы опасны для общества? Почему не дать условный срок? Хотелось бы выйти поскорее и вернуть все в свое русло, повидаться с родными. Не думаю, что нам нужно ехать в лагерь.
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