Мамаев и Кокорин сказали последнее слово суду Футболисты ответили на вопрос по поводу улыбок во время проведения заседания.

Кирилл Кокорин:

– Судья спросил, а почему вы все время процесса улыбаетесь? Потому что я позитивный человек.

Александр Кокорин:

– Вы сказали по поводу улыбки. Так вот – я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре месяца, а у меня за два удара год и шесть. Как можно не улыбаться? Было иного писем, неравнодушных людей. Всем спасибо

Павел Мамаев:

– По поводу улыбок. Только добро может изменить эту ситуацию. Нам что плакать? Мы отвечали на все письма, на негатив, на позитив. Несмотря на все это, не плакать же нам дальше. Будем и там улыбаться и будем счастливы, когда выйдем.

Александр Протасовицкий:

– Еще раз благодарю всех за поддержку. Даже те, кто сидел с нами в камере, приходят к нам на суд.