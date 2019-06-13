Мамаев и Кокорин сказали последнее слово суду

Кирилл Кокорин:
– Судья спросил, а почему вы все время процесса улыбаетесь? Потому что я позитивный человек.
Александр Кокорин:
– Вы сказали по поводу улыбки. Так вот – я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре месяца, а у меня за два удара год и шесть. Как можно не улыбаться? Было иного писем, неравнодушных людей. Всем спасибо
Павел Мамаев:
– По поводу улыбок. Только добро может изменить эту ситуацию. Нам что плакать? Мы отвечали на все письма, на негатив, на позитив. Несмотря на все это, не плакать же нам дальше. Будем и там улыбаться и будем счастливы, когда выйдем.
Александр Протасовицкий:
– Еще раз благодарю всех за поддержку. Даже те, кто сидел с нами в камере, приходят к нам на суд.
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