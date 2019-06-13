Кокорин и Мамаев отправятся в колонию общего режима, апелляция футболистов отклонена

Коллегия судей не изменила меру пресечения Кокорина и Мамаева. Апелляционные жалобы остались без изменений.
Суд лишь поправил квалификацию преступлений, срок наказания остался прежним. Футболисты будут отбывать срок в колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Александр Кокорин должны отбыть 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
До рассмотрения апелляции они находились в СИЗО «Бутырка».
Напомним, что Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.
Потерпевшими стали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и глава департамента Минпромторга Денис Пак.
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