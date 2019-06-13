СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса»

Хавбек «Бетиса» Виктор Камараса может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Зенит».
25-летний испанец прошлый сезон провел на правах аренды в «Кардифф Сити». В его активе 33 матча, 5 голов и 4 голевых передачи.
Ранее он выступал «Леванте» и «Алавес».
Добавим, что контракт игрока в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 10 млн евро.
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