Адвокат Кокорина: У нас была надежда, что футболистам скостят срок - Советский спорт
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13 июня 2019 18:52ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат Кокорина: У нас была надежда, что футболистам скостят срок

Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе наказание Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Приговор при этом был отменен, но тут же вынесен новый.

После заседания суда защитники Александра Кокорина Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова прокомментировали ситуацию.

Ромашов: Надежды, как таковой, у нас не было. Понятно, что этот срок на всех инстанциях согласован, что это не судебное решение, а административный акт. Но была надежда, что что-то скостят, чтобы создать видимость правосудия. Этого не произошло.

Стукалова: Мы рассчитывали, что хоть какая-то гуманность на этой стадии будет проявлена. Потому что когда есть предварительный сговор – это одно. Хотя как профессионалы мы понимали, что это абсолютно согласованный со всеми срок.

– Вы сегодня неоднократно говорили, что журналисты необъективно освещали эту историю. Могли бы пояснить?
Ромашов: Необъективность на первом этапе выражалась в том, что все СМИ говорили, будто со стороны потерпевших, в том числе Пака, не было оскорблений. Это прямо утверждали. Создавалась такая иллюзия, что футболисты зажрались, похулиганили. В действительности-то это не так. Сейчас даже Пак подтвердил, что оскорбил их. Правда, несколько смягчил это, назвал другое выражение.

– Вы считаете, что это повлияло на решение суда?
Стукалова: Однозначно. Когда по три раза в день по всем федеральным каналам крутили одни и те же кадры, причем урезанные, с такой подоплекой, что совершенно зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку, абсолютно беспричинно, просто так пристали к человеку, избили его. Все это было в такой ужесточенной форме. А на поверку посмотрите что – легкие телесные, один сломанный нос и больше нечего. Я уже молчу, что Протасовицкий просто ни за что сидит. Есть же экспертизы. Если бы действительно били ногами, наверное, на теле бы что-то было. Но нигде нет ни синяка. Если бы не был создан такой негативный ажиотаж вокруг них в течение трех месяцев… Кому еще уделялось столько внимания? Вы прекрасно понимаете, что репортажи ориентируют общество. Ели бы давали какую-то другую оценку, если бы это крутилось реже или попытались бы во всем разобраться, наверное, все было бы по-другому.

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