Младен Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии. Это решение было принято на собрании чрезвычайного комитета ФСС.
Контракт Крстаича и ФСС расторгнут по обоюдному согласию сторон.
45-летний специалист возглавлял сборную Сербии с осень 2017 года после увольнения Славолюба Муслина.
Под руководством Крстаича сборная Сербии заняла третье место в группе финальной части чемпионата мира-2018, а осенью выиграла свою группу в Лиге наций.
В отборочном турнире Евро-2020 сербы сыграли вничью с Португалией (1:1), проиграли Украине (0:5) и обыграли Литву (4:1).
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