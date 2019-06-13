Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии - Советский спорт
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13 июня 2019 19:19ФутболСметанникова Дарья

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии

Об этом сообщается на официально сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).

Младен Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии. Это решение было принято на собрании чрезвычайного комитета ФСС.

Контракт Крстаича и ФСС расторгнут по обоюдному согласию сторон.

45-летний специалист возглавлял сборную Сербии с осень 2017 года после увольнения Славолюба Муслина.

Под руководством Крстаича сборная Сербии заняла третье место в группе финальной части чемпионата мира-2018, а осенью выиграла свою группу в Лиге наций.

В отборочном турнире Евро-2020 сербы сыграли вничью с Португалией (1:1), проиграли Украине (0:5) и обыграли Литву (4:1).

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