Евгений Бушманов: У Зе Луиша есть все, чтобы выступать за «Порту»

Российский специалист Евгений Бушманов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Зе Луиша в «Порту».
«У него есть все индивидуальные качества для этого. А вот готов ли он перейти на более высокий уровень, всегда сложно говорить.
С другой стороны, он неплохо проявлял себя в «Спартаке». Ему мешали травмы проявить себя более ярко и забить еще больше мячей», – цитирует Бушманова «Евро-Футбол.Ру».
Добавим, что контракт 28-летнего игрока с клубом в силе до 2021 года.
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