Евгений Бушманов: У Зе Луиша есть все, чтобы выступать за «Порту» Ранее сообщалось, что «драконы» готовы заплатить за 28-летнего форварда 8 млн евро. Москвичи хотят выручить 10 млн евро.

Российский специалист Евгений Бушманов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Зе Луиша в «Порту».

«У него есть все индивидуальные качества для этого. А вот готов ли он перейти на более высокий уровень, всегда сложно говорить.

С другой стороны, он неплохо проявлял себя в «Спартаке». Ему мешали травмы проявить себя более ярко и забить еще больше мячей», – цитирует Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что контракт 28-летнего игрока с клубом в силе до 2021 года.