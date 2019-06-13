Мамаев освободится из колонии 27 октября, Кокорин – 27 ноября

Как рассказали нашему изданию адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденные отправятся в колонию не сразу. Две с лишним недели уйдет на оформление документов и соблюдение ряда формальностей. Таким образом, футболисты покинут СИЗО в районе 1 июля (возможно небольшое колебание в обе стороны).
С учетом того, что нахождение в следственном изоляторе засчитывается с коэффициентом 1,5, то 1 июля у каждого из них можно будет вычесть из срока по 399 дней. Учитывая, что общее наказание Кокорина составляет 549 дней (1 год и 6 месяцев), то ему придется провести в колонии 150 дней, тогда как Мамаеву, чей срок 518 дней (1 год 5 месяцев), - 119 дней. Это означает, что Александр Кокорин выйдет на свободу 27 ноября, а Мамаев месяцем ранее – 27 октября.
Данный расчет верен в случае отправки осужденных в колонию 1 июля. Соответственно в подсчетах допустима погрешность в несколько дней.
Напомним, что 13 июня Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому, однако оставил в силе наказание для всех фигурантов дела.
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