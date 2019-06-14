Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек сборной Испании Санти Касорла проведет еще один сезон в составе «Вильярреала».

Сегодня, 14 июня, полузащитник поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 34-летний футболист отыграл за «желтую субмарину» 46 матчей и забил 7 голов. Также в его активе 11 голевых передач.

Добавим, что он стал игроком «Вильярреала» в августе 2018 года.