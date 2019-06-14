«Челси» определился с новым главным тренером - Советский спорт
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14 июня 2019 01:27ФутболГичунцев Артур

«Челси» определился с новым главным тренером

Ранее сообщалось, что «синие» рассматривают на эту должность бывшего наставника «Рубина» Хави Грасию.

В ближайшее время главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинет Лондон ради работы в «Ювентусе». Об этом информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что его место займет экс-капитан «синих» Фрэнк Лэмпард, который на данный момент руководит футбольным клубом «Дерби Каунти».

Напомним, англичанин начал тренерскую карьеру в 2018 году. Он вывел свою команду в плей-офф чемпионшипа, где его подопечные уступили «Астон Вилле» (1:2).

Будучи игроком, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Он выигрывал с командой АПЛ (3 раза), Кубок Англии (4), а также Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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