«Челси» определился с новым главным тренером

В ближайшее время главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинет Лондон ради работы в «Ювентусе». Об этом информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что его место займет экс-капитан «синих» Фрэнк Лэмпард, который на данный момент руководит футбольным клубом «Дерби Каунти».
Напомним, англичанин начал тренерскую карьеру в 2018 году. Он вывел свою команду в плей-офф чемпионшипа, где его подопечные уступили «Астон Вилле» (1:2).
Будучи игроком, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Он выигрывал с командой АПЛ (3 раза), Кубок Англии (4), а также Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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