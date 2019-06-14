Дмитрий Баринов: Опыт в сборной очень поможет мне в дальнейшем Полузащитник «Локомотива» дебютировал в сборной России.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.

«Конечно, с каждым матчем уверенности только прибавляется, – приводят «Известия» слова 22-летнего полузащитника. – Надеюсь, опыт, полученный в двух прошедших встречах, в дальнейшем мне очень поможет.

С момента моего приезда в национальную команду у меня не было никаких проблем в коллективе. Никогда не ощущал на себе никакого негатива».

Напомним, Баринов впервые был вызван в национальную команду в марте перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном (4:0), в котором остался в запасе.

На прошлой неделе он дебютировал в сборной, выйдя на замену в матче с Сан-Марино (4:0) в Саранске, после чего также сыграл с Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде.