Силлессен может перейти из «Барселоны» в «Эвертон» или «Вест Хэм» Голландец в шаге от смены клуба.

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен, по всей видимости, начнет новый сезон в другом клубе.

По информации Sport.es, 30-летний голландец близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Англии. На Силлессена претендуют «Эвертон» и «Вест Хэм», который уже обсуждают возможность трансфера с «Барселоной». При этом каталонцы рассчитывают в межсезонье подписать другого голкипера, который станет сменщиком Марка-Андре Тер Штегена.

Напомним, Силлессен выступает за «Барселону» с 2016 года. За три сезона он провел за команду 32 матча (из них 14 – «на ноль») и пропустил 25 голов. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2021 года.