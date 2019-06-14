«Динамо» объявило об уходе Луценко

Российский нападающий Евгений Луценко покинул московское «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, его уход состоялся в связи с истечением трудового контракта.
«Евгений, спасибо за эти три года, за твои голы, игру и профессионализм, за вклад в возрождение «Динамо». Желаем удачи в дальнейшей карьере!
Мы знаем, что ты всегда с гордостью носил футболку с буквой «Д» на груди и верим, что команда, частью которой ты был, останется в твоём сердце навсегда!», – говорится в сообщении пресс-службы.
За три года в «Динамо» Луценко отыграл 86 матчей и забил 15 голов.
Ранее форвард выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергия».
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