«Динамо» объявило об уходе Луценко - Советский спорт
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14 июня 2019 15:30ФутболГичунцев Артур

«Динамо» объявило об уходе Луценко

Форвард выступал за столичный клуб с 2016 года. Он перешел в команду из «Мордовии».

Российский нападающий Евгений Луценко покинул московское «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, его уход состоялся в связи с истечением трудового контракта.

«Евгений, спасибо за эти три года, за твои голы, игру и профессионализм, за вклад в возрождение «Динамо». Желаем удачи в дальнейшей карьере!

Мы знаем, что ты всегда с гордостью носил футболку с буквой «Д» на груди и верим, что команда, частью которой ты был, останется в твоём сердце навсегда!», – говорится в сообщении пресс-службы.

За три года в «Динамо» Луценко отыграл 86 матчей и забил 15 голов.

Ранее форвард выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергия».

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