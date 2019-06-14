ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым и отправил его в аренду - Советский спорт
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14 июня 2019 15:42ФутболГичунцев Артур

ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым и отправил его в аренду

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Российский нападающий Тимур Жамалетдинов поставил подпись под новым соглашением с московским ЦСКА. Теперь его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Отмечается, что игрок проведет следующий сезон в «Лехе» на правах аренды.

Добавим, что нападающий уже играл в составе польского клуба во второй половине минувшего сезона. В его активе 7 матчей и один гол. Также он отыграл два поединка за вторую команду и забил один мяч.

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