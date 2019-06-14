«Дерби» просит у «Челси» четыре миллиона фунтов за Лэмпарда

«Дерби» не собирается отпускать главного тренера Фрэнка Лэмпарда в «Челси» без солидной компенсации со стороны лондонцев. По данным BBC, речь идет о четырех миллионах фунтов.
Нынешний главный тренер «синих» Маурицио Сарри продолжит карьеру в «Ювентусе». Экс-капитан лондонцев считается главным претендентом на вакантное место. При этом переговоры «Челси» с Лэмпардом еще не начались.
Лэмпард выступал за «синих» с 2001 по 2014 год. На его счету 211 мячей в 648 играх. Футболист выиграл с клубом 13 трофеев.
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