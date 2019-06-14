Черчесов написал предисловие для книги Далича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич представил в Москве свою книгу «Россия нашей мечты». Она посвящена выступлению хорватов на чемпионате мира-2018, на котором команда заняла второе место. Предисловие к книги написал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
– Я написал предисловие для книги Далича – кому, как не мне? Ведь это мы дали возможность Хорватии на нашем чемпионате сыграть. Ну а если без шуток – мне позвонил Стипе Плетикоса с такой просьбой, и я на нее с удовольствием откликнулся, – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
До ЧМ-2018 лучшим успехом в карьере Далича были победы в Кубке Саудовской Аравии и Суперкубке Албании.
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