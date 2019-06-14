СМИ: ЦСКА проявляет интерес к форварду «Васко да Гама»

Московский ЦСКА претендует на форварда футбольного клуба «Васко да Гама» Маррони.
При этом 20-летний игрок не является главной целью красно-синих.
Согласно источнику, его трансфер может обойтись представителю РПЛ в 400 тысяч евро из-за финансовых проблем бразильского клуба.
В нынешнем сезоне Маррони отыграл 8 матчей и отдал один голевой пас.
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