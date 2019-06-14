Источник: Гончаренко и Ермакович отказали сборной Белоруссии - Советский спорт
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14 июня 2019 20:50ФутболКоноплев Александр

Источник: Гончаренко и Ермакович отказали сборной Белоруссии

Белорусские специалисты остаются в ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от поста главного тренера сборной Белоруссии, утверждает Tribuna.com. Его помощник Александр Ермакович также не согласился на смену работы.

По данным источника, основным кандидатом считает тренер белорусской молодежки Михаил Мархель.

Последний успех белорусов датирован ноябрем 2018 года. Тогда команда Игоря Криушенко обыграла Сан-Марино – 2:0.

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