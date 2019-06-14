СМИ: Коноплянка перейдет в «Фенербахче»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка согласовал личный контракт с «Фенербахче», сообщает Hurriyet. Футболисту предложено трехлетнее соглашение.
Сумма трансфера оценивается в 3-4 миллионов евро – украинцу оставался год по контракту с гельзенкирхенцами.
В минувшем сезоне 29-летний Коноплянка забил один мяч и сделал две голевых передачи в 21 матче за «Шальке» во всех турнирах.
Полузащитник будет третьим украинцем в «Фенербахче». Ранее в этом клубе играли Сергей Ребров (2002–2004) и Александр Караваев (2017).
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