СМИ: Коноплянка перейдет в «Фенербахче» - Советский спорт
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14 июня 2019 21:27ФутболКоноплев Александр

СМИ: Коноплянка перейдет в «Фенербахче»

Очередной украинец в Стамбуле.

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка согласовал личный контракт с «Фенербахче», сообщает Hurriyet. Футболисту предложено трехлетнее соглашение.

Сумма трансфера оценивается в 3-4 миллионов евро – украинцу оставался год по контракту с гельзенкирхенцами.

В минувшем сезоне 29-летний Коноплянка забил один мяч и сделал две голевых передачи в 21 матче за «Шальке» во всех турнирах.

Полузащитник будет третьим украинцем в «Фенербахче». Ранее в этом клубе играли Сергей Ребров (2002–2004) и Александр Караваев (2017).

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