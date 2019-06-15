«Ахмат» пригласил Калошина на просмотр - Советский спорт
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15 июня 2019 01:41ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» пригласил Калошина на просмотр

Грозненцам интересен центральный защитник.

Защитник «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненцев.

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей в российской премьер-лиге, в которых получил две желтых карточки.

Калошин – воспитанник московского «Спартака». Также он числился в тульском «Арсенале» и «Тосно».

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