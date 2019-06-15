Криштиану Роналду: Никогда не забуду свои новые рекорды 2019 года Португалец завоевал три титула в минувшем сезоне.

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел в инстаграме итоги завершившегося сезона.

«Никогда не забуду великолепные моменты и новые рекордные достижения, которых я добился в 2019 году:

– победный гол в Суперкубке Италии;

– победа в Серии A, лучший игрок сезона и 21 гол в чемпионате;

– победа в Лиге наций и хет-трик;

– первый игрок, одержавший 100 побед и забивший 125 голов в Лиге чемпионов;

– первый игрок, завоевавший десять титулов УЕФА;

– первый игрок, забивавший в финальных этапах всех турниров национальных сборных: чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке конфедераций, Лиге наций;

– первый игрок, забивавший в десяти подряд финальных турнирах, начиная с 2004 года.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны, а вместе с Португалией победил в Лиге наций.