Криштиану Роналду: Никогда не забуду свои новые рекорды 2019 года - Советский спорт
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15 июня 2019 07:50ФутболЛипкин Антон

Криштиану Роналду: Никогда не забуду свои новые рекорды 2019 года

Португалец завоевал три титула в минувшем сезоне.

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел в инстаграме итоги завершившегося сезона.

«Никогда не забуду великолепные моменты и новые рекордные достижения, которых я добился в 2019 году:

– победный гол в Суперкубке Италии;
– победа в Серии A, лучший игрок сезона и 21 гол в чемпионате;
– победа в Лиге наций и хет-трик;
– первый игрок, одержавший 100 побед и забивший 125 голов в Лиге чемпионов;
– первый игрок, завоевавший десять титулов УЕФА;
– первый игрок, забивавший в финальных этапах всех турниров национальных сборных: чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке конфедераций, Лиге наций;
– первый игрок, забивавший в десяти подряд финальных турнирах, начиная с 2004 года.

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What an unforgettable season! New experiences, gigantic club, exciting city, broken records and three more titles! I have to thank all of Juventus fans for the wonderfull way I was welcomed in Italy! You’re a very important part of our victories! Thanks to all my fans around the world and particularly to the portuguese people that helped us reach another historical win for Portugal! You’ll allways have a special place in my heart! Personaly, I’ll never forget the great moments and new record-breaking achievments I’ve had so far in 2019: - Italian Supercup winning goal; - Serie A win, Best Player and 21 goals; - Nations League win and hat-trick; - First Player to reach 100 wins and 125 goals in Champions League; - First Player to win 10 UEFA titles; - First Player to score in all National Teams final stages: FIFA World Cup, UEFA European Cup, FIFA Confederations Cup and UEFA Nations League; - First Player to score in 10 consecutive National Teams final stages from 2004 to 2019; See you soon! Together we’ll keep fighting for new and amazing conquests! I’m counting on you! 🇵🇹🇮🇹🌍 🤜🏻🤛🏻🙌🏻💪🏻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны, а вместе с Португалией победил в Лиге наций.

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