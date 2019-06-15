Касаев продолжит карьеру в «Авангарде» - Советский спорт
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15 июня 2019 11:02ФутболЛипкин Антон

Касаев продолжит карьеру в «Авангарде»

Минувший сезон полузащитник завершал в «Сочи».

Полузащитник Алан Касаев стал игроком «Авангарда», о чем сообщил президент курского клуба Николай Волокитин.

«По поводу Алана есть разные мнения, но нам такой парень нужен – нужен и в раздевалке, и на поле, – приводит слова Волокитина официальный сайт клуба. – Честно, я мечтал о нем, и подписали мы его за адекватные деньги, он все понимает – и свою роль, и цену за свой контракт».

Напомним, минувший сезон 33-летний Касаев также провел в ФНЛ. В первой его части выступал за «Балтику», во второй – за «Сочи», который вышел в премьер-лигу.

При этом в обоих клубах он играл на правах аренды из «Локомотива», контракт с которым завершается 30 июня. В 32 матчах на счету Касаева один гол и пять результативных передач.

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