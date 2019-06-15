Ребко завершил карьеру игрока и намерен стать тренером Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Алексей Ребко намерен перейти на тренерскую работу.

«Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером», — сказал Ребко в интервью Sport24.ru.

Алексей Ребко играл за «Спартак» в 2002 - 2007 годах. После этого он защищал цвета «Рубина», ФК «Москва», столичного «Динамо», «Ростова», «Томи», «Амкара», «Ростова», «Луча-Энергии», московского «Арарата» и «Ротора».

В активе игрока - три сыгранных матча за сборную России.