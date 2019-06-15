Тотти планирует покинуть «Рому»

Пресс-конференция с участием Тотти запланирована на понедельник, 17 июня.
По информации итальянских СМИ, у Франческо возник конфликт с руководством «Ромы».
Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян. Сообщается, что бывший футболист не хочет переходить на должность технического директора клуба.
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