Тотти планирует покинуть «Рому» - Советский спорт
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15 июня 2019 13:32ФутболСпирин Дмитрий

Тотти планирует покинуть «Рому»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти может покинуть римский клуб в ближайшее время.

Пресс-конференция с участием Тотти запланирована на понедельник, 17 июня.

По информации итальянских СМИ, у Франческо возник конфликт с руководством «Ромы».

Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян. Сообщается, что бывший футболист не хочет переходить на должность технического директора клуба.

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