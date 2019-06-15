Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА Новое соглашение будет рассчитано по схеме «1+1».

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подпишет новый контракт с ЦСКА, сообщает «Евро-футбол.ру».

28-летний игрок выступает за ЦСКА с 2008 года, но 30 июня может стать неограниченно свободным агентом.

На зимних сборах Дзагоев получил травму крестообразных связок колена. Его восстановление продлится до конца лета.

Также по информации источника, полузащитник не вел переговоры с мексиканским «Тигресом», о чем сообщали южноамериканские издания.

В завершившемся сезоне на счету Дзагоева 11 матчей и одна результативная передача.

Добавим, что ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге и осенью сыграет в Лиге Европы.