Абрамович не будет увольнять Лэмпарда в первые два года на посту наставника «Челси» - Советский спорт
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16 июня 2019 16:31ФутболВащенко Сергей

Абрамович не будет увольнять Лэмпарда в первые два года на посту наставника «Челси»

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович в разговоре с Фрэнком Лэмпардом заявил, что не уволит его в течение двух лет с поста главного тренера команды. Об этом пишет издание Sunday Times.

Отметим, что Маурицио Сарри покинул «Челси» и возглавил туринский «Ювентус» сроком на три года. Лэмпард является главным кандидатом на должность главного тренера в лондонском клубе. Однако, сейчас Лэмпард тренирует «Дерби Каунти» и аристократы готовы заплатить за него неустойку в размере четырех миллионов фунтов.

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