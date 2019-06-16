«Аталанта» предлагает за Малиновского 17 миллионов - Советский спорт
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16 июня 2019 17:42ФутболКоноплев Александр

«Аталанта» предлагает за Малиновского 17 миллионов

Еще недавно футболиста сватали в «Спартак».

«Аталанта» начала переговоры по трансферу украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, утверждает Calciomercato.

Клуб из Бергамо предлагает за 26-летнего хавбека 17 миллионов евро. Ранее «Генк» отказал «Наполи», который хотел купить футболиста за 10 миллионов.

Контракт Малиновского с бельгийцами истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне на счету футболиста 16 мячей и 16 голевых передач в 51 матче за «Генк» во всех турнирах.

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