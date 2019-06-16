У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочь

Московский «Спартак» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Фернандо с рождением дочери.
«Радостная новость пришла из семьи полузащитника «Спартака» Фернандо: Рафаэла, супруга бразильца, родила дочку! Девочку назвали Айла. У Фернандо также есть сын — Энзо. Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением!», – сообщает пресс-служба красно-белых.
В минувшем сезоне на счету Фернандо три мяча и три голевых паса в 27 играх за клуб во всех турнирах.
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