У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочь - Советский спорт
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16 июня 2019 18:20ФутболКоноплев Александр

У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочь

Это второй ребенок в семье бразильца.

Московский «Спартак» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Фернандо с рождением дочери.

«Радостная новость пришла из семьи полузащитника «Спартака» Фернандо: Рафаэла, супруга бразильца, родила дочку! Девочку назвали Айла. У Фернандо также есть сын — Энзо. Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением!», – сообщает пресс-служба красно-белых.

В минувшем сезоне на счету Фернандо три мяча и три голевых паса в 27 играх за клуб во всех турнирах.

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