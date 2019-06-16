Барриос повредил колено в матче за сборную - Советский спорт
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16 июня 2019 19:41ФутболКоноплев Александр

Барриос повредил колено в матче за сборную

К счастью, травма оказалась несерьезной.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил травму колена в матче за сборную Колумбии против Аргентины (2:0) на Кубке Америки. Повреждение не помешает футболисту сыграть в следующем матче против Катара 20 июня, сообщает Deportes RCN.

Другому колумбийцу, Луису Муриэлю, повезло меньше – он после матча с «альбиселесте» пропустит не менее пяти недель.

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