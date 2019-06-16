В 1995 году «Астон Вилла» купила Саутгейта вместо Роберто Карлоса - Советский спорт
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16 июня 2019 20:47ФутболКоноплев Александр

В 1995 году «Астон Вилла» купила Саутгейта вместо Роберто Карлоса

Тот случай, когда никто ни о чем не жалеет.

Известный бразильский защитник Роберто Карлос рассказал о несостоявшемся переходе из «Палмейраса» в «Астон Виллу» в 1995 году.

– Я действительно был близок к переходу в «Астон Виллу». Я встречался с руководством клуба, я был им интересен, но трансфер не состоялся. Потом я оказался в «Интере», – приводит слова Карлоса The Sun.

Любопытно, что тогда вместо Карлоса в «Астон Виллу» перешел нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, также выступавший на позиции защитника.

Роберто Карлос известен по выступлениям за «Реал», «Фенербахче» и «Анжи».

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