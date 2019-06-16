Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым - Советский спорт
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16 июня 2019 21:31ФутболКоноплев Александр

Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым

Украинец отказал «Роме».

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания. По словам футболиста, руководство не желает продавать его, хотя ранее заявляло об обратном.

– «Генк» не позволил мне уйти в прошлом году, но пообещал, что не будет останавливать меня этим летом, если я захочу уйти. Поэтому я чувствую себя обманутым. Из-за этого обещания я решил не переходить в «Рому» в январе. Теперь, когда слышу, что «Генк» не хочет отпускать меня и просит огромные деньги, я чувствую себя обманутым, – сказал Малиновский в интервью Het Nieuwsblad.

Контракт Малиновского с бельгийцами истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне на счету футболиста 16 мячей и 16 голевых передач в 51 матче за «Генк» во всех турнирах.

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