Появились фото стадиона «Спартак» после концерта «Ленинграда» - Советский спорт
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16 июня 2019 21:59ФутболКоноплев Александр

Появились фото стадиона «Спартак» после концерта «Ленинграда»

Ранее в «Спартаке» сообщили, что газон переживает реновацию.

Сотрудник московского «Динамо» Никита Бахуров опубликовал фото газона «Открытие Арены» после концерта группировки «Ленинград». На снимках видна разница между поврежденными и нетронутыми участками поля.

29 июня на стадионе пройдет концерт «Машины времени», а 19 июля здесь выступит Эд Ширан.

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