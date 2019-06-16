Появились фото стадиона «Спартак» после концерта «Ленинграда»

Сотрудник московского «Динамо» Никита Бахуров опубликовал фото газона «Открытие Арены» после концерта группировки «Ленинград». На снимках видна разница между поврежденными и нетронутыми участками поля.
29 июня на стадионе пройдет концерт «Машины времени», а 19 июля здесь выступит Эд Ширан.
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