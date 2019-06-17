Алексей Миранчук: С какой стати надо было жалеть вратаря Сан-Марино - Советский спорт
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17 июня 2019 08:00Футбол

Алексей Миранчук: С какой стати надо было жалеть вратаря Сан-Марино

Алексей и Антон Миранчуки дали интервью «Советскому спорту».

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук дал интервью «Советскому спорту».

Меня удивляет, что потом писала пресса. Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря. Да с какой стати? Это же отбор на Евро! Здесь в каждой игре надо выкладываться на сто процентов.

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