Антон Миранчук: Несмотря на один гол, игра с Кипром шла - Советский спорт
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17 июня 2019 08:06Футбол

Антон Миранчук: Несмотря на один гол, игра с Кипром шла

Алексей и Антон Миранчуки дали интервью «Советскому спорту».

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу над Кипром (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Несмотря на всего один забитый мяч, игра шла, моменты создавались, - сказал Миранчук в интервью «Советскому спорту». - Другое дело, что немного подкачала реализация. Но главное - три очка мы заработали. Задачу на два июньских матча выполнили. И ушли в отпуск в хорошем настроении».

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