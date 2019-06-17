Антон Миранчук: Несмотря на один гол, игра с Кипром шла

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу над Кипром (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
«Несмотря на всего один забитый мяч, игра шла, моменты создавались, - сказал Миранчук в интервью «Советскому спорту». - Другое дело, что немного подкачала реализация. Но главное - три очка мы заработали. Задачу на два июньских матча выполнили. И ушли в отпуск в хорошем настроении».
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