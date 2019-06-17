Антон Миранчук: Попробуй попросить Черчесова выпустить нас вместе Алексей и Антон Миранчуки дали интервью «Советскому спорту».

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали, что никогда не обращались с просьбой к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову сыграть вместе.

– Никогда не просили Станислава Черчесова выпустить вас вместе?

Антон: – (Смеется.) Ага, попробуй скажи Станиславу Саламовичу что-то подобное…

Алексей: – Картина маслом! Подходим к тренеру и говорим: либо двоих ставьте, либо никого. Да нас бы тогда давно в сборной не было бы.

– Вам важно выходить на поле вместе? Испытываете дискомфорт, когда кто-то остается на скамейке?

Алексей: – Для меня, конечно, есть разница – есть брат на поле или нет. Но во втором варианте стараюсь сразу абстрагироваться от этих мыслей, чтобы они не мешали.

Антон: – Согласен с Лехой. Наверное, какие-то функции на поле становятся другими, когда брата нет рядом. Вдвоем играть комфортнее. Впрочем, когда нужно перестроиться, я перестраиваюсь. Никогда не просил тренеров, чтобы нас выпустили вместе.

Полностью интервью с братьями Миранчуками читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.