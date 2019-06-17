Руслан Малиновский: «Генк» нарушает свои слова, чувствую себя обманутым Чемпионы Бельгии не хотят вести переговоры с «Аталантой» о продаже украинца.

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский сообщил, что клуб установил слишком высокую цену за него.

«У «Генка» есть предложение от «Аталанты» в размере 15 миллионов евро, но клуб отказывается вести переговоры, – приводит HLN слова 26-летнего украинца. – Это больше, чем предлагала «Сельта» в прошлом году. «Генк» установил цену в 20 миллионов, и, по моему мнению, она необоснованная.

Прошлым летом меня попросили остаться в команде и помочь выиграть титул. Во время зимнего перерыва я мог уйти в «Рому», но отказался, потому что хотел сдержать обещание. Теперь клуб нарушает свои слова, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу перейти в более сильный чемпионат. Ни один болельщик «Генка» не упрекнет меня за это».

Напомним, Малиновский выступает за «Генк» с января 2016 года. В 135 матчах за клуб он забил 30 голов и сделал 32 результативные передачи.

В завершившемся сезоне «шахтеры» в четвертый раз в своей истории стали чемпионами Бельгии.