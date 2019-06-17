Ринат Билялетдинов: Покупка Камболова – это удача для «Краснодара» - Советский спорт
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17 июня 2019 11:56ФутболЛипкин Антон

Ринат Билялетдинов: Покупка Камболова – это удача для «Краснодара»

Полузащитник «Рубина» перешел в «Краснодар».

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о переходе полузащитника Руслана Камболова в «Краснодар».

«С учетом ухода Каборе и травмы Юрия Газинского напрашивалось усиление позиции в центре поля, – приводят «Известия» слова Билялетдинова. – Поэтому приобретение Руслана – хорошая сделка для «Краснодара». Купить игрока с российским паспортом, который вызывается в сборную, это удача».

Напомним, 29-летний Камболов стал игроком «Краснодара» 10 июня. Он выступал за «Рубин» с января 2014 года. В 129 матчах за команду он забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

31 марта 2015 года в товарищеском матче с Казахстаном (0:0) Камболов дебютировал в сборной России, за которую с тех пор провел шесть матчей.

Ранее воспитанник «Локомотива» выступал за «Нижний Новгород», «Волгарь-Газпром» и «Нефтехимик».

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