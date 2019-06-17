СМИ: Испанец Докампо занял должность главного тренера «Рубина» - Советский спорт
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17 июня 2019 12:33ФутболГичунцев Артур

СМИ: Испанец Докампо занял должность главного тренера «Рубина»

Ранее команду покинул Курбан Бердыев.

Испанец Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб казанского «Рубина», о чем сообщает «БИЗНЕС Online».

Согласно источнику, в ближайшее время тренер должен получить разрешение на работу в России, после чего займет пост главного тренера.

Отмечается, что это решение напрямую связано с отсутствием у Романа Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Prо. Ранее «Рубин» объявил, что Шаронов будет руководить командой в следующем сезоне. Ожидается, что российский специалист начнет полноценную работу с командой осенью этого года.

Что касается Докампо, то он уже работал в клубе, занимая должность в академии «Рубина», а также тренировал сборную Белоруссии и киевское «Динамо».

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