РФС принял решение о проведении матча Россия – Шотландия в «Лужниках»

Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Шотландия пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает официальный сайт РФС. Игра состоится 10 октября и начнется в 21:45 (мск).
Напомним, два ближайших матча в квалификации Евро-2020 Россия сыграет в сентябре: 6-го числа с Шотландией в Глазго на «Хэмпден Парк» и 9-го – с Казахстаном на стадионе «Калининград».
Матч Россия – Шотландия станет первым в «Лужниках» в нынешнем году. После чемпионата мира на стадионе прошли три матча ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.
Добавим, что первые две домашние игры в нынешнем цикле Россия провела в Саранске (с Сан-Марино – 9:0) и Нижнем Новгороде (с Кипром – 1:0). Заключительный матч с Бельгией запланирован на 16 ноября в Санкт-Петербурге.
После четырех туров отборочного турнира Россия занимает второе место в группе I, отставая на три очка от лидирующей Бельгии.
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