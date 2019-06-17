РФС принял решение о проведении матча Россия – Шотландия в «Лужниках» Эта игра станет первой на стадионе в нынешнем году.

Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Шотландия пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает официальный сайт РФС. Игра состоится 10 октября и начнется в 21:45 (мск).

Сыграем с Шотландией в «Лужниках»!

Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК «Лужники». Начало игры - в 21:45. pic.twitter.com/HBGSlyPIml — Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2019

Напомним, два ближайших матча в квалификации Евро-2020 Россия сыграет в сентябре: 6-го числа с Шотландией в Глазго на «Хэмпден Парк» и 9-го – с Казахстаном на стадионе «Калининград».

Матч Россия – Шотландия станет первым в «Лужниках» в нынешнем году. После чемпионата мира на стадионе прошли три матча ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

Добавим, что первые две домашние игры в нынешнем цикле Россия провела в Саранске (с Сан-Марино – 9:0) и Нижнем Новгороде (с Кипром – 1:0). Заключительный матч с Бельгией запланирован на 16 ноября в Санкт-Петербурге.

После четырех туров отборочного турнира Россия занимает второе место в группе I, отставая на три очка от лидирующей Бельгии.