Стипе Плетикоса: «Спартаку» не нужно покупать новых голкиперов - Советский спорт
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17 июня 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

Стипе Плетикоса: «Спартаку» не нужно покупать новых голкиперов

Красно-белые претендуют на Левашова из «Арсенала».

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что у клуба нет необходимости укреплять вратарскую позицию.

«Хочется верить, что в команде все наладится и вратарская позиция тоже будет надежной, – приводит «Известия» слова хорвата. – Не считаю, что «Спартаку» нужно покупать новых голкиперов. У тех вратарей, которые сейчас выступают за клуб, есть все необходимые качества».

Напомним, в настоящее время подготовку к сезону в «Спартаке» начали голкиперы Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров и Александр Селихов.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут отдать в аренду Максименко или Селихова, а из «Арсенала» приобрести Михаила Левашова.

Добавим, что Плетикоса выступал за «Спартак» с 2007 по 2010 годы.

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