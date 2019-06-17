Владелец «Дерби Каунти»: Хотим убедить Лэмпарда остаться в команде

Владелец «Дерби Каунти» Мэл Моррис прокомментировал возможных уход в «Челси» главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
«Мы дали понять всем, а самое главное самому Лэмпарду, что хотим сохранить его в команде.
Если «Челси» планирует назначить его главным тренером, то они должны сделать соответствующее предложение. На данный момент этого не случилось, и мы продолжаем готовиться к следующему сезону.
Хотим убедить Фрэнка остаться в команде», – приводит слова функционера Derby Telegraph.
Отметим, что накануне, 16 июня, «Челси» сообщил об уходе Маурицио Сарри в «Ювентус».
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