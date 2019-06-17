Дзюба выиграл две серии пенальти у вратаря женской сборной России (видео) Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной России по футболу Эльвирой Тодуа.

Нападающий питерского клуба дважды одержал победу. В первый раз он выиграл со счетом 5:4, а во второй – 4:1.

При этом Дзюба пошутил, что Тодуа играет лучше, чем вратарь «Зенита» Андрей Лунев.