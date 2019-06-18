Воспитанник «ПСЖ» прошел медосмотр в «Спартаке» - Советский спорт
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18 июня 2019 01:25ФутболКоноплев Александр

Воспитанник «ПСЖ» прошел медосмотр в «Спартаке»

Ананидзе «сдал» Кутателадзе.

Грузинский полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе опубликовал в своем инстаграме фото своего соотечественника Николоза Кутателадзе.

Из публикации ясно, что 18-летний нападающий находится в расположении красно-белых и уже прошел медосмотр.

Кутателадзе – воспитанник «Спарты», «Лилля» и «ПСЖ». Футболист был близок к переходу в «Анжи», но трансфер не состоялся из-за санкций, наложенных на махачкалинцев.

Рослый центрфорвард не провел ни одного матча на взрослом уровне.

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