Воспитанник «ПСЖ» прошел медосмотр в «Спартаке» Ананидзе «сдал» Кутателадзе.

Грузинский полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе опубликовал в своем инстаграме фото своего соотечественника Николоза Кутателадзе.

Из публикации ясно, что 18-летний нападающий находится в расположении красно-белых и уже прошел медосмотр.

Кутателадзе – воспитанник «Спарты», «Лилля» и «ПСЖ». Футболист был близок к переходу в «Анжи», но трансфер не состоялся из-за санкций, наложенных на махачкалинцев.

Рослый центрфорвард не провел ни одного матча на взрослом уровне.